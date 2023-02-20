أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، تقديم الدعم الكامل لجميع المنكوبين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
وقال أردوغان من ولاية هاتاي التركية الأكثر تضررا من الزلزال:
- نحن على وشك الانتهاء من عمليات تقييم الأضرار في المناطق المنكوبة بالزلزال.
- سنقوم بإعادة الإعمار في جميع المناطق المتضررة من الزلزال.
- تسجيل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.
- جميع مراحل البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض قيد الانتهاء.
- تم إخلاء المباني وإجراء تقييم كامل للمباني المتضررة بشكل كبير ومتوسط.
- العاملون في القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني يعملون من أجل إزالة الأنقاض.
- تم توزيع 3 ملايين بطانية وهناك 180 ألف خيمة بالإضافة إلى البيوت الجاهزة.
- في المرحلة الأولى سنستحدث 100 ألف منزل جاهز وسنزيد هذا العدد لاحقا.
- 770 ألف مواطن يعيشون في المخيمات التي قمنا بنصبها.
- 24 ألف مواطن يعيشون في البيوت مسبقة الصنع.
- 450 ألف مواطن يقيمون في المدارس والسكن الجامعي.
- تم تأمين المأوى لمليون و684 ألفا من مواطنينا المتضررين من الزلزال.
- في غضون عام سينتقل المواطنون القاطنون في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة.
- عدد الضحايا بلغ 41156 حتى الآن.
- الأعداد الحقيقية والنهائية ستكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
- سنقوم بإعادة الإعمار من الصفر، ونحن نعد بأننا نمتلك الطاقات والإمكانيات الكاملة.
- لن نترك أي مواطن دون تقديم الدعم له وإعادة حياته كما كانت قبل الزلزال.
- سنقوم بإعادة الإعمار خلال عام والانتهاء من الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين.