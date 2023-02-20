ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

وفي مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف، قال بايدن: "سنواصل دعم أوكرانيا حتى تستعيد سيادتها وأراضيها".

وأضاف: "الولايات المتحدة أنشأت تحالفا لدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وسيستمر هذا الدعم".

وتابع قائلا: "سيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا".

من جانبه، قال زيلينسكي: "بحثنا حجم الدعم العسكري الذي نحتاجه للتصدي للاجتياح الروسي. بحثت مع الرئيس الأميركي إمدادنا بأسلحة بعيدة المدى".

أنظمة "هيمارس"