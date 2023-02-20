تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى كييف، الإثنين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة "الاجتياح الروسي".
ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".
وفي مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف، قال بايدن: "سنواصل دعم أوكرانيا حتى تستعيد سيادتها وأراضيها".
وأضاف: "الولايات المتحدة أنشأت تحالفا لدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وسيستمر هذا الدعم".
وتابع قائلا: "سيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا".
من جانبه، قال زيلينسكي: "بحثنا حجم الدعم العسكري الذي نحتاجه للتصدي للاجتياح الروسي. بحثت مع الرئيس الأميركي إمدادنا بأسلحة بعيدة المدى".
أنظمة "هيمارس"
- تتميز "هيمارس" بتفوقها على قذائف مدافع "هاوتزر" الأميركية، حيث تحتوي الواحدة من "هيمارس" على 6 صواريخ يصل مدى الواحدة منها إلى 70 كيلومترا.
- أتاحت "هيمارس" للجيش الأوكراني الدقة في الاستهداف عن بعد وإمكانية تدمير مستودعات الذخيرة والإمدادات الروسية.
- تتكون منظومة صواريخ "هيمارس" من نسختين M142 وM270 معروفتين بسرعة نشر الصواريخ.
- تعد راجمات الصواريخ "M270" الأحدث في الترسانة الأميركية، وتم تطويرها، في سبعينيات القرن الماضي، لتصبح أخف وزنا ومميزة بنظام إطلاق مركب على مركبة "برادلي" القتالية للمشاة.
- يشمل الاستخدام عدة طرق، مثل إطلاق صواريخ مدفعية من عيار 27 ميلليمتر وصواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب راجمات "M142" تركب على هيكل شاحنة من المركبات التكتيكية المتوسط بنظام إطلاق صغير.