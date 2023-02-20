وتظهر الصور التي بثتها أيضا وسائل إعلام تركية، انهيار بعض المقابر وتحطم الرخام وشواهد القبور لبعض المدافن في أنطاكيا.

وفي كهرمان مرعش وإصلاحية تضررت المقابر بشكل كبير على الطريق المؤدي إلى غازي عنتاب، حيث أدت الشقوق التي تسبب بها الزلزال إلى تصدع الرخام والشواهد أيضا.

وفي تفاصيل الحدث الأخيرة: