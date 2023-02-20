ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان، فيما وصفته بأنها "تدريبات على الإطلاق المفاجئ".

ويعد إطلاق الصاروخ الأخير ثالث تجربة أسلحة كبرى لكوريا الشمالية هذا العام، بعد أن هددت بيونغيانغ برد "ثابت وقوي بشكل غير مسبوق".

وتتزامن التطورات مع استعداد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناوراتهما العسكرية السنوية، في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتهديد النووي والصاروخي المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية.