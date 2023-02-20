قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إنها تناقش نتائج أنشطة التحقق الأخيرة مع إيران، بعد تقارير صحفية عن اكتشاف يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية.