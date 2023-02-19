وكتب رمضان قديروف على تيليغرام، أن "فاغنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، حققت نتائج رائعة"، معتبرا أن "الشركات العسكرية الخاصة ضرورية".

وأضاف: "عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يغجيني بريغوجين، وتأسيس شركة عسكرية خاصة. أظن أن الأمر سيكون ناجحا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأثار تواجد "فاغنر" ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا والحقبة السوفيتية، مخاوف بين الدبلوماسيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا.