فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن سيطرة القوات الروسية على قرية غريانيكوفكا بمنطقة خاركيف.

وتقع غريانيكوفكا على الطريق المؤدي إلى كوبيانسك، التي تسعى القوات الروسية إلى استعادة السيطرة عليها بعد أن فقدتها في وقت سابق لصالح القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تمت تصفية ما يصل إلى 80 جنديا نتيجة الاشتباكات، مشيرة إلى تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 مركبات ومدافع هاوتزر "مستا بي" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".

وأشارت الوزارة أمس السبت إلى مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين على جبهات القتال الأخرى، حيث قتل أكثر من 100 جندي أوكراني على محور كراسني ليمان في لوغانسك، ونحو 150 آخرين على محور دونيتسك، و20 على محور خيرسون.

وتطرقت الوزارة إلى إلحاق خسائر في المعدات والعتاد العسكري الأوكراني بالإضافة إلى مستودع ذخائر قرب أوغليدار، جراء معارك الجمعة.

كما أشارت الوزارة إلى إسقاط 3 قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس وتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من شرق أوكرانيا.

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، أعلن في وقت سابق سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية باراسكوفييفكا شمالي باخموت في دونيتسك، مقرا بوقوع خسائر فادحة في صفوف قواته.

وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" الجمعة: "قرية باراسكوفييفكا تحت السيطرة الكاملة لوحدات المجموعة العسكرية فاغنر.. على الرغم من الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر الرجال على كامل المنطقة".

وتقع باراسكوفييفكا بين سوليدار وباخموت، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.