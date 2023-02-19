في اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أوضح وانغ "موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى بحادث المنطاد" و"حضّ الجانب الأميركي على تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

من جانبه، قال بلينكن إنه أبلغ نظيره الصيني وانغ يي أن انتهاك منطاد صيني المجال الجوي الأميركي لا يمكن أن يحدث مرة أخرى ولكن وانغ لم يعتذر عن الحادث خلال اجتماعهما في ميونيخ.

وأضاف بلينكن في مقابلة تبثها صباح الأحد قناة إن بي سي نيوز أن الولايات المتحدة لم تبالغ في إسقاطها المنطاد وأنه ليس هناك شك في أنه كان يحاول القيام بعملية تجسس بشكل نشط.

وقال بلينكن أيضا إن القلق الرئيسي للولايات المتحدة هو احتمال أن تقدم الصين دعما ماديا للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.