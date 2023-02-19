وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى سقط في البحر قبالة ساحل اليابان الغربي السبت، بعد أن هددت برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن "التدريب المفاجئ لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ... يمثل دليلا فعليا على الجهود المستمرة التي تبذلها القوة النووية الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية الشعبية لتحويل قدرتها على شن هجوم نووي مدمر مضاد على القوات المعادية إلى هجوم لا يمكن صده".

وأصدرت أيضا كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيانا محذرة كذلك من رد "قوي وساحق" على أي أعمال "عدائية" ضد بيونغيانغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الصاروخ طار لمسافة 989 كيلومترا على ارتفاع 5768 كيلومترا.