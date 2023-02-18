وذكرت تقارير إعلامية أن "فريدي" اشتدت قوته وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مشيرة إلى أنه يتجه الآن نحو مدغشقر، التي ما تزال تتعافى من آخر عاصفة مدمرة.

وقالت محطة الفضاء الدولية، في حسابها الرسمي على تويتر: "عين الإعصار المداري فريدي، تم التقاطها مباشرة من محطة الفضاء الدولية".

وأشارت إلى أن التوثيق جرى يوم أمس الجمعة في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت العالمي.

وأوضحت أن الإعصار يتوجه حاليا إلى شرق مدغشقر، مبرزة أنه من المتوقع أن يصل هناك بحلول يوم الثلاثاء 21 فبراير.

وتشكل إعصار فريدي المداري قبالة الساحل الجنوبي لإندونيسيا في أوائل فبراير الحالي، واشتد إلى عاصفة كبيرة مع أقصى رياح مستدامة بسرعة 165 ميل في الساعة (265 كم/س).

وتراقب مدغشقر وعدة دول أخرى على طول الساحل من تنزانيا إلى جنوب أفريقيا تقدم الإعصار، تحسبا لآثاره المحتملة.

وفي يناير الماضي، لقي أكثر من 24 شخصا حتفهم وفقد آخرون في مدغشقر، جراء العاصفة المدارية "تشينيسو"، التي أدت أيضا إلى نزوح الآلاف وخسائر مادية كبيرة.