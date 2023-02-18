وقال مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب، للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح تشلسي السابق "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، ما يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

ونقلت رويترز عن مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

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