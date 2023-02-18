وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان "هذا الأسبوع أنهت أول كتيبة أوكرانية تدريبا عسكريا مشتركا على المركبة القتالية +إم تو برادلي+ في منطقة غرافينفوير في ألمانيا".

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مدرعة برادلي مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة أيضا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، حيث من المتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد القوات الروسية في الأشهر المقبلة.

وأضاف رايدر "أنهى حوالى 635 أوكرانياً فترة تدريبية استمرت خمسة أسابيع تقريبا شملت مهاما أساسية للجنود".

وأشار إلى أن كتيبة مدفعية ميدانية بدأت التدرب قبل أسبوعين ومن المقرر أن تلحق بهما كتيبتان أخريان الأسبوع المقبل.

وأعلنت الولايات المتحدة عن برنامج التدريب الموسع نهاية العام الماضي بعد أن كانت قد بدأت إعداد الجنود الأوكرانيين لاستخدام أنظمة أسلحة مختلفة وعدت تزويد كييف بها.

ويمثل هذا البرنامج عودة إلى نوع التدريبات التي كانت تجري داخل أوكرانيا قبل الحرب في فبراير 2022.