واجتمع كبار السياسيين والضباط العسكريين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في ميونيخ، لاستعراض المشهد الأمني الأوروبي الذي تغيرت معالمه بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي كلمته، ركز الرئيس الفرنسي على الحرب الروسية الأوكرانية "الكارثية"، على حد وصفه. هنا أبرز ما قاله:

الحرب في أوكرانيا لا تمس أوروبا فقط بل كل العالم.

الحرب في أوكرانيا كارثة ونسعى لإنهائها.

روسيا خرقت مواثيق الأمم المتحدة بغزوها لأوكرانيا.

روسيا تتحمل مسؤولية كل تداعيات حربها على أوكرانيا مثل أزمة الغذاء.

روسيا تواجه إخفاقات في حربها على أوكرانيا.

العقلية الاستعمارية الروسية فشلت في أوكرانيا.

روسيا اليوم قوة تزعزع الاستقرار في عدد من مناطق العالم.

يجب علينا مواجهة "العقلية الاستعمارية" لروسيا.

يجب ألا تفوز روسيا في هذه الحرب.

يجب علينا تعزيز دعمنا لأوكرانيا بما يسمح لها بالدخول في مفاوضات مع روسيا.

علينا التفكير في تعزيز قوة الردع النووي في أوروبا.

وعقد مؤتمر العام الماضي قبل أيام فقط من اندلاع الحرب. وبينما احتشدت القوات الروسية على حدود أوكرانيا، حث القادة الغربيون في ميونيخ الرئيس فلاديمير بوتين على عدم اجتياحها وحذروا من عواقب وخيمة إذا فعل ذلك.

وهذا العام، سيواجه القادة العواقب الوخيمة لقرار بوتين تجاهل مناشداتهم وإطلاق العنان للحرب التي أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار والتي تعد لأكثر تدميرا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.