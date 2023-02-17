أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الجمعة، العمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا، وعدم اندلاع حرب مع روسيا.
وقال شولتز في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "سنواصل دعم أوكرانيا بشكل شامل ومهما حدث، وعلينا الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا".
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المستشار الألماني:
- بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية، وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية.
- لن ينجح بوتين، وأوكرانيا ستنتصر، والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة و"الناتو" يتوسع.
- نعمل على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا وعدم انخراط "الناتو" في الصراع.
- يجب بناء القدرات الأوروبية المشتركة لتنمية قدراتنا الدفاعية.
- نحن بحاجة لوجود صناعات حربية فعالة في أوروبا وألمانيا.
- نحتاج لأشكال جديدة من التضامن الدولي لإرساء عالم يحكمه القانون.
- على الصين الالتزام بالدفاع عن النظام الدولي.
- نعمل على دعم الجيش الألماني وتخصيص 100 مليار يورو لتحديثه.
- أدعو الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا إلى "فعل ذلك الآن".
- نزيد في الوقت الحالي من إنتاج الأسلحة والذخائر لتوفير الإمدادات لأوكرانيا.