خلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن قال الرئيس الأوكراني:
- يمكن أن نحقق الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر لنا.
- نحن بحاجة لتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لنا للتصدي للقوات الروسية.
- نحن بحاجة لطائرات مقاتلة.
- روسيا تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
- روسيا تواصل تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه.
- الوقت حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
- المسيرات الإيرانية موجودة في سماء أوكرانيا وكانت نتائج وجودها كارثية.
- الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، الكرملين ممكن أن يكسر أمن الجميع، ولا أحد يريد أن تجرب منطقة الشرق الأوسط المرارة.
- معظم الأوروبيون يدعمون انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ليس هناك بديل لوحدتنا.
- الحرية لا يمكن المساومة عليها، وسننتصر على بوتين وكل من هم متله في العالم.