وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود أن أقدم النصيحة لفيكتوريا نولاند... اعتني بالبالونات البيضاء والأجسام الطائرة، فهي تجوب أميركا بأعداد كبيرة".

وأضافت: "كما نرى، فأنت لست جيدة في التعامل مع هذه الأشياء المجهولة بسرعة وكفاءة. شعبك يضحك عليك، وما زلت تحلمين بهزيمة روسيا، والآن ما زلت توجهين دعوات لنظام كييف لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. لديك ما تفعلينه في المنزل، فيكتوريا".

وأسقطت الولايات المتحدة هذا الشهر منطادا صينيا، قالت واشنطن إنه كان يقوم بمهمة تجسس في الرابع من فبراير، إلى جانب أجسام طائرة لم تحدد ماهيتها حتى الآن أيام 10 و11 و12 فبراير.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني في شأن المنطاد الذي أسقطه الأميركيون، مع تأكيده أنه لا يريد "حربا باردة" مع بكين.

وأوضح: "آمل أن أتمكن من التحدث إلى الرئيس شي جين بينغ، وأن نبحث هذه القضية في العمق، لكنني لن أعتذر عن إسقاط هذا المنطاد".

ورأى بايدن أن القرار باسقاط المنطاد الذي قالت بكين انه يستخدم لأغراض بحثية في مجال الأرصاد ودخل المجال الجوي الأميركي في شكل غير متعمد، يوجه "رسالة واضحة" مفادها أن "أي انتهاك لسيادتنا غير مقبول".

ماذا قالت المسؤولة الأميركية؟

في حديث لمؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" في واشنطن، قالت نولاند: "بغض النظر عما يقرره الأوكرانيون بشأن شبه جزيرة القرم من حيث المكان الذي يختارون القتال فيه إلى آخره، فإن أوكرانيا لن تكون آمنة ما لم تكن شبه جزيرة القرم على الأقل منزوعة السلاح".

نولاند أكدت دعم واشنطن للهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية في القرم، وفقما نقلت "رويترز".

ردا على سؤال حول مخاطر التصعيد في الحرب الأوكرانية، قالت نولاند إن لدى روسيا "مجموعة من المنشآت العسكرية الحاسمة للصراع. هذه أهداف مشروعة. أوكرانيا تضربهم ونحن ندعم ذلك".

قصة القرم