الخسائر المباشرة

البداية بتقديرات الخسائر أو الأضرار المباشِرة التي لحقت بالمباني والمنشآت التركية والتي قد تصل وفق خبراءَ إلى 2.5 بالمئة من نمو الناتج المحلي التركي أو 25 مليار دولار.

في المقابل، قال اتحادُ الشركات والأعمال في تركيا إن حجم كلّ الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير قد يفُوق 84 مليار دولار أو ما يعادل 10 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وسارعت الأمم المتحدة إلى توجيه نداءٍ لجمع مليار دولار لمساعدة أكثرَ من خمسة ملايين شخص في تركيا على مدى ثلاثة أشهر.

وبلغ العدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن نحو 3860 هزة، فيما بلغت الهزاتُ التي تراوحت قوتُـها بين 5 و 6 درجات نحوَ 40 وهي هزات ارتدادية كبيرة جدا وَفق خبراء.

وفي سياق الأرقام، أعلنت إدارةُ الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن القِشرة الأرضية تحرَّكت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.



وبحسب خبراءَ، فقد اهتزت قشرةُ الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناءَ الزلزالين اللذين ضربا أنحاء متفرقة من تركيا وتراوح عمقُ الزلزالين بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويقدر خبراءُ أن الزلزال المُزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.