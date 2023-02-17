وبحسب الوكالة، فإن آندريه موردفيتشيف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية المركزية، وذلك تأكيدا لتقرير نشره في وقت سابق موقع آر.بي.سي الأخباري.

وأضافت الوكالة أن يفغيني نيكيفوروف هو الآن رئيس المنطقة العسكرية الغربية وروستام مورادوف هو رئيس المنطقة الشرقية وسيرغي كوزوفليف هو رئيس المنطقة العسكرية الجنوبية.

قائد "فاغنر"

وتوقع قائد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل، ناسبا البطء في تقدم القوات الروسية إلى "البيروقراطية العسكرية الرهيبة".

وقال يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو نشرت ليل الأربعاء على تلغرام أنه "من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات"، منددا بـ"البيروقراطية العسكرية الرهيبة" الروسية لفشلها في السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك قبل نهاية العام 2022.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.