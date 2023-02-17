وسيحل موردفيتشيف في منصبه الجديد مكان الكولونيل جنرال ألكسندر لابين.

وتم تعيين لابين رئيسا لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة بشأن طريقته في أوكرانيا.

وجاء تعيين موردفيتشيف بعد دعوة وجهتها نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لسكان باخموت، إلى إخلاء المدينة فورا، حيث تدور فيها معارك طاحنة.

وتوقع قائد مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، السيطرة على باخموت، مركز المعارك الجارية في شرق أوكرانيا، في مارس أو أبريل، ناسبا البطء في تقدم القوات الروسية إلى "البيروقراطية العسكرية الرهيبة".

وقال يفغيني بريغوجين، في مقاطع فيديو نشرت ليل الأربعاء على تلغرام أنه "من أجل السيطرة على باخموت، يجب قطع كل طرق الإمدادات"، منددا بـ"البيروقراطية العسكرية الرهيبة" الروسية لفشلها في السيطرة على المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك قبل نهاية العام 2022.

ودمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.