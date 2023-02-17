ويأتي قرار الشركة بعد أن قال منظمون أميركيون، الخميس، إن نظام مساعدة السائق "لا يلتزم بشكل كاف بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث".

وأكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أن برنامج "تسلا" يسمح للمركبة "بتجاوز السرعة القصوى المحددة أو اجتياز التقاطعات بشكل مخالف للقانون أو لا يمكن توقعه، مما يزيد من خطروقوع حادث".

وسوف تصدر "تسلا" تحديثا عن بعد للبرنامج بالمجان، وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إنه ليس لديها علم بأي إصابات أو وفيات يمكن ربطها بالاستدعاء.

الطرز المشمولة في الاستدعاء

• طراز "إس" صنع 2016 إلى 2023.

• طراز "إكس" صنع 2017 إلى 2023.

• طراز "3" وطراز "واي" صنع 2020 إلى 2023.

• هذه الطرز مجهزة ببرنامج "بيتا" للقيادة الذاتية الكاملة.

يشار إلى أن أسهم "تسلا" تراجعت بنسبة 3.6 بالمئة إلى 206.62 دولار بعد ظهر الخميس، وكانت بين الأسهم الأكثر تداولا في البورصات الأميركية.