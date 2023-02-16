وسيتم نشر ملخص عن حالة بايدن، بقلم طبيبه، الدكتور كيفين أوكونور، لعامة الشعب، فيما يمكن أن يكون لحظة رئيسية في تحديد ما إذا كان الرئيس، البالغ من العمر 80 عاما، سيسعى لإعادة الترشح للرئاسة في عام 2024.

وكان بايدن قد حطم الرقم القياسي حين أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة، في يناير 2021، بعمر 78 عاما.

مقارنة بين صحة بايدن وصحة الرئيس السابق دونالد ترامب

وفقا للطبيب الرئاسي، نشرت ملاحظات دقيقة حول صحة بايدن، وقبلها صحة الرئيس دونالد ترامب.

جو بايدن

التقرير أظهر أن بايدن طوله 180 سم ووزنه 83 كغ.

أشار الطبيب أوكونور إلى أن الرئيس "يعاني من زيادة وتيرة وشدة" تطهير الحلق "والسعال" أثناء الخطاب العام.

كما قال الطبيب إن أسلوب بايدن في المشي كان "أكثر صلابة بشكل ملحوظ وأقل سلاسة مما كان عليه قبل عام أو نحو ذلك".

أكد أوكونور أن بايدن يتناول أدوية للمساعدة في إدارة الرجفان الأذيني غير الصمامي، وهي حالة قلبية يمكن أن تسبب السكتات الدماغية، إلى جانب فرط شحميات الدم، الناجم عن احتواء الدم على الكثير من الدهون، ومرض الارتجاع المعدي المريئي، الذي يؤدي إلى تسرب حمض المعدة.

كما أكد أن بايدن يتلقى العلاج من الحساسية الموسمية التي عانى منها طيلة حياته.

دونالد ترامب