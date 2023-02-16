أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا في تركيا وسوريا.