وحسبما ذكر موقع "يني شفق" التركي، فإن الفريق الصيني يضم 290 فردا، ويتواجد في كهرمان مرعش وملاطية وأديامان.

ويظهر في الفيديو الذي نشره الموقع، أفراد من الفريق الصيني وهم ينحنون أمام الجثث التي يقومون بانتشالها من تحت الأنقاض.

ونقل الموقع عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" قوله إن الفيديو صور لضحايا انتشلوا من تحت أنقاض مجمع "حياة" السكني الذي دمره الزلزال في ملاطية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، فيما أصيب 105505.

ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.