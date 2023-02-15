وحتى الآن، تم رصد وفاة 41 ألفا وإصابة 100 ألف في كل من تركيا وسوريا، بينما لا يزال هناك ضحايا تحت أنقاض المباني المهدمة في الزلزال الذي وقع 6 فبراير الجاري، بقوة 7.8 على مقياس ريختر.

أكثر المناطق المتضررة في تركيا هي:

غازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا ومالاطية وأديمان وكليس وعثمانية وأضنة وديار بكر.

في سوريا أكثر المحافظات تضررا:

حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

أشكال الضرر

إلى جانب الخسائر البشرية، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية دمارا كبيرا في المناطق المذكورة، مثل تصدع مئات المباني، وخروج محطات كهرباء ومياه عن العمل.

وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال نحو 26 مليون شخص، مع توقعات بزيادة هذا الرقم.

الحصيلة الأكبر من الخسائر بكل أنواعها، حسب المنظمة، في تركيا بسبب وجود مركز الزلزال بها.

من الخسائر التي رصدتها المنظمة انهيار 4 آلاف مبنى، وتصدع عدد مماثل، إلى جانب خروج الكثير من المستشفيات والبنى التحتية الصحية من الخدمة تماما في البلدين.

مدن منكوبة