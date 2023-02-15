ووفق والاس فإن الطائرات المقاتلة تتطلب وجود "طاقم صيانة كبير"، مشيرا إلى أن بريطانيا يمكنها تقديم دعم فوري من خلال توفير أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للطائرات.

وأضاف في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه يمكننا مساعدة أوكرانيا أسرع من خلال توفير ما يحتاجونه في ساحة المعركة بدلا من ذلك الطلب المحدد".

معركة الشرق الأوكراني