تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، الأربعاء، من انتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عاما من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة، صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط"، في الولاية.
ونجحت الفرق من إنقاذ مليكة إمام أوغلو، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، فيما أصيب 105505.
ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.
أكبر كارثة طبيعية
- اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلدا واقعا ضمن منطقتها الأوروبية.
- قال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه: "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيّم حجمها".
- يعد انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر 3 طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عاما.