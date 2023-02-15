ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة، صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط"، في الولاية.

ونجحت الفرق من إنقاذ مليكة إمام أوغلو، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال، فيما أصيب 105505.

ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.

أكبر كارثة طبيعية