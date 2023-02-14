جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الذي يزور أنقرة، أعرب فيه تشاووش أوغلو عن شكره لإسرائيل وشعبها على تضامنهما مع تركيا في هذا الوقت العصيب.

ولفت إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسغ اتصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب وقوع الزلزال وأعرب عن تعازيه والاستعداد لتقديم المساعدة.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات وأن فرقها وطواقمها الطبية قدمت دعما كبيرا لأعمال البحث والإنقاذ في ولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال.

ولفت إلى أن إسرائيل أقامت مشفى ميدانيا في قهرمان مرعش، وخصصت طائرة شحن عسكرية لتركيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي: إن "تل أبيب ستواصل التضامن مع تركيا وشعبها بهذه الأيام العصيبة عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد".

ونوه إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا كدليل على التحسن المستمر في العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن هدف زيارته أنقرة يتمثل في إظهار تضامن إسرائيل مع تركيا، مبينا أنها فرصة أيضا لبحث العلاقات الثنائية، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف على هامش الزيارة التي وصفها بالتضامنية لتركيا، إن أولرحلة من هذا النوع ستغادر يوم الخميس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الإسرائيلي أنقرة، وذلك على هامش زيارته للعاصمة التركية.

وجرى اللقاء بمقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين.