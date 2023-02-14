وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين "الناتو منظمة معادية لنا وتثبت هذا العداء كل يوم".

وأضاف بيسكوف "إن الناتو يبذل قصارى جهده لجعل مشاركته في الصراع الدائر حول أوكرانيا واضحة بقدر الإمكان"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت موسكو إن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من دول الناتو تؤدي إلى إطالة الصراع وتزيد من احتمال حدوث مزيد من التصعيد.

وتقول كييف والغرب إن تسليم المعدات العسكرية المتطورة أمر حاسم في مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي.

واليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" في مقر الحلف ببروكسل، أن "الناتو" يجب ألا يوفر الأسلحة لأوكرانيا فحسب، بل يتعين عليه أن يوفر لها المساعدة العسكرية المتكاملة.

وأضاف أوستن أن تحالف توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يضم الآن 8 دول هي ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وكندا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال، حيث "تعهدت أوكرانيا بضمان تسليم المعدات التي نقلناها إلى الجيش إلى خط المواجهة"، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه.

وكان الاجتماع السابق لمجموعة شركاء أوكرانيا في 20 يناير الماضي بقاعدة رامشتاين الجوية.

ووفقا للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن هذه المفاوضات أكدت تركيز الغرب على زيادة تصعيد الصراع في أوكرانيا.