وتمكن حسين بربر، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من البقاء حيا لأكثر من أسبوع تحت الأنقاض، ليحقق معجزة جديدة وإشارة حسنة لاستكمال جهود البحث عن ناجين آخرين.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لبلدية قونية الكبرى، على إشارة الحياة في حطام شقة في شارع سنان في أنطاكيا، بمنطقة سيبرايل بولاية هاتاي.

وبعد ساعات من العمل المضني، أنقذت الفرق التي كانت تحفر نفقا بين الحطام، بربر، وسادت حالة من الفرح بين فرق الإنقاذ والموجودين.

الزلزال الأكثر فتكا

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة، من الزلزال الذي ضربهما في 6 فبراير الجاري بقوة 7.8 درجات، إلى أكثر من 37 ألفا.

ومن المتوقع ارتفاع الحصيلة، لوجود ضحايا ما زالوا تحت أنقاض آلاف المباني المدمرة.

هذه الحصيلة جعلت زلزال كهرمان مرعش رقم 5 من بين الزلازل الأكثر فتكا في العقود الأخيرة، كما أنه الأكثر فتكا في تركيا منذ عام 1939.