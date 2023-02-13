ووثق مقطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يخرجون الصبي من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي جنوبي تركيا، الإثنين، وذلك بعد مرور ما يزيد على أسبوع على وقوع الزلزال.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على "نقالة"، مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف، حسب ما أوضحت وكالة "رويترز".

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا المجاورة، من الزلزال الذي ضرب الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجات، إلى أكثر من 37 ألفا، ومن المتوقع على أن يستمر في الازدياد.