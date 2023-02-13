وآخر من تم إنقاذهم كان طفلة عمرها 4 سنوات، وذلك بعد مرور 178 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي، الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة ما يقرب من 37 ألف شخص.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أنه "بعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ الإثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية"، مضيفة أنه تم نقل سراب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

وقبل ذلك تم إنقاذ رجل تركي بعد مرور 160 ساعة من الزلزال المدمر.

وبحسب الأسوشيتد برس، فقد بثت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لرجال إنقاذ روس مع زملائهم من بيلاروسيا وقرغيزستان خلال انتشال رجل من تحت أنقاض بناية في تركيا بعد مرور 160 ساعة على الزلزالين المدمرين.

وقالت الوزارة إن عملية الإنقاذ استغرقت أكثر من 4 ساعات، مضيفة أن الرجل المصاب تلقى الإسعافات الطبية الأولية من فرق وزارة الطوارئ الروسية.