وأفاد مراسلنا من داخل المستشفى الميداني ببدء المستشفى في استقبال المصابين والمتضررين من الزلزال وتقديم الخدمات العلاجية.

وأوضح أن سعة المستشفى الميداني تبلغ 50 سريرا، ويقدم خدماته الطبية من خلال أقسام الطوارئ والعمليات، والعناية المركزة، والأشعة المقطعية، والتعقيم، المختبر، والأشعة السينية، والصيدلية.

ولفت إلى أن المستشفى يستقبل أكثر من 500 إصابة في اليوم.

ويأتي المستشفى الميداني المتنقل في تركيا استكمالاً للجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لإغاثة المتضررين والمصابين في مختلف دول العالم والذي يعكس الدور الإنساني للدولة وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المواقف والأحداث.

أصبح زلزال شرق المتوسط الزلزال الخامس فتكا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى حوالي 37 ألف قتيل، بحسب إحصائيات غير نهائية لأعداد القتلى في تركيا وسوريا.

ففي تركيا ارتفع عدد القتلى إلى 31,643 شخصا، فيما تتواصل جهود الإنقاذ، بحسب ما ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقالت "آفاد" إنه تم إجلاء 147,934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

وفي سوريا ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نحو 5,300 قتيل، بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف قتيل حتى الآن.