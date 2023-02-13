وأوضح المصدر أن حجم المساعدات الأميركية المقدمة لأوكرانيا، خلال الفترة الممتدة بين 24 يناير 2022 و20 نوفمبر 2022، بلغ 196 مليار دولار.

وتابع أن هذه القيمة المالية كانت على هيئة مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لأوكرانيا.

وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بعد واشنطن، حيث قدمت، خلال نفس الفترة، 172 مليار دولار لكييف.

وساهمت بقية دول العالم بأقل من 75 مليار دولار من إجمالي المساعدات. وكان معظم هذا المبلغ من المملكة المتحدة (28.2 مليار دولار)، وبولندا (24.3 مليار دولار)، وإستونيا (5.48 مليار دولار).

وبذلك يقترب إجمالي المساعدات الغربية المقدمة لأوكرانيا من نصف تريليون دولار، وتحديدا 443 مليار دولار.

وأشار المصدر إلى أن هذه المساهمات لا تشمل القروض المرسلة إلى أوكرانيا أو المساهمات الإضافية التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومات بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك في 24 فبراير 2022.

هذا ويسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى وضع حد للإنفاق المتواصل من قبل حكومة الولايات المتحدة على أوكرانيا. وقدّم النائب مات غيتز، مشروع قرار بإنهاء المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.