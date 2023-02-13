وحسب حديثين لخبيرين أحدهما روسي والثاني أوكراني لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن كل طرف يتهم الآخر باستهدافه، وأن الرد عليه بهجمات سيبرانية مماثلة ما هو إلا دفاع عن النفس.

فما حجم هذه الهجمات السيبرانية، وماذا تستهدف من مؤسسات، وإلى أي مدى ستصل؟

حرب أشد قسوة



"روسيا تستخدم كل أسلحتها والقرصنة أبرزها، بحسب نعومكن بورفات المتخصص في السياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، موضحا أن استخدام موسكو لهذا السلاح منذ بداية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتنفيذ هدفين:

الأول عسكري، وهو اختراق أنظمة الملاحة وغيرها في أرض المعركة.

والثاني مالي، بهدف تمويل أرباح عمليات القرصنة الخاصة بسرقة الحسابات أو الفدية لحربها في كييف.

وتذهب أحدث التحليلات الخاصة بعمليات القرصنة الدولية إلى أن 74 بالمئة من أموال الفدية التي تم الحصول عليها من خلال بعض الهجمات الإلكترونية في عام 2021 حصدها قراصنة مرتبطون بروسيا، وأكثر من 400 مليون دولار من الأموال المدفوعة بالعملات المشفرة أخذتها مجموعات يرجح أن تكون تابعة لروسيا، بحسب بورفات.

ويُضيف أن موسكو شنت قبل حربها بساعات هجوما سيبرانيا على بلاده باستخدام برامج ضارة تسمى FoxBlade، لمحو البيانات الموجودة على الشبكات الحكومية بالكامل والسيطرة على البيانات.

غير أنه يرى أن موسكو فشلت في اختراق كييف خلال هجومها الإلكتروني المستمر؛ نتيجة نقل الكثير من الأنظمة الأكثر أهمية في الداخل الأوكراني إلى خوادم خارجها مؤمنة بشكل قوي؛ لمنع إفشاء الأسرار وبيانات القادة السياسيين والعسكريين والبرلمانات.

ورغم الخطوة الأوكرانية لصد الهجمات السيبرانية، كان قراصنة "راهديت"، وتعني "القراصنة الروس الأشرار"، قد نشروا بيانات ضباط الاستخبارات الأوكرانية بعد أسابيع من بدء الحرب فبراير 2022.

الغرب يرد بالعقوبات

استهدفت واشنطن ولندن، منذ أيام، بحزمة عقوبات 7 أعضاء في مجموعة للقرصنة الإلكترونية، بعضهم على صلة وارتباط بجهاز المخابرات الروسية، حسب اتهامات أميركية.

تتضمن العقوبات تجميدًا لأي أصول يملكها المستهدفون الروس في الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافةً إلى منع مواطني وكيانات البلدين من التعامل معهم.

وزارة الخزانة الأميركية عللت الخطوة باستخدام المجموعة الروسية شبكة "تريكبوت" للبرمجيات الخبيثة، وبأنها بدأت نشاطها من موسكو منذ نحو 9 سنوات، بشن هجمات إلكترونية على الشركات عبر استخدام ما يسمى فيروسات "حصان طروادة".

استهداف مؤسسات روسيا

في تلك الزاوية، يقول الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف، إن الصراع الحالي هو أول معركة واسعة النطاق يتم فيها استخدام الأسلحة الإلكترونية بين موسكو من جانب والغرب وواشنطن من جانب آخر، موضحًا أن العقوبات الأخيرة تحمل ازدواجية.

وتابع مينيكايف أن الغرب ساهم بشكل كبير في محاولات قرصنة تجاه موسكو خلال السنوات الماضية بشكل عام والأشهر الماضية بشكل خاص تمثلت في: