وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ بارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفا و605، أما في سوريا فقد قتل 5200 شخصا.

وقالت الإدارة إنه تم إجلاء 147 ألفا و934 من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، فيما سجلت 2400 هزة ارتدادية منذ يوم الزلزال.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: