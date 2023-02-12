كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ بارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفا و605، أما في سوريا فقد قتل 5200 شخصا.
وقالت الإدارة إنه تم إجلاء 147 ألفا و934 من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، فيما سجلت 2400 هزة ارتدادية منذ يوم الزلزال.
وفي وقت سابق الأحد، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية:
- أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، الأحد، تسجيل 2100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول لكارثة الزلازل جنوبي تركيا.
- أوضحت أنه جرى تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة، الأحد، مركزها مدينة كهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الإثنين المدمر.
- أشارت إلى رصد هزة أرضية بقوة4.1 درجة في ولاية ملاطية، وهزة بقوة 4.0 على مقياس ريختر شمال غربي شانلي أورفة، فيما جرى رصد هزة أرضية بقوة 3.7 على الحدود التركية السورية.
- وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن عدة هزات ارتدادية ضربت البلاد خلال ساعات الليل والفجر.