وذكرت الصحيفة أن مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محليا.

وأضافت أن شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص ونقلت عن أحد المسؤولين التنفيذيين قوله إن هناك سباقا لوضع بريطانيا "في صدارة القائمة".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لندن وباريس، الأربعاء، للمناشدة بتقديم المزيد من الأسلحة الغربية بما في ذلك طائرات مقاتلة حديثة وأسلحة ثقيلة بعيدة المدى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لزيلينسكي: "كل الخيارات مطروحة" عندما يتعلق الأمر بتزويد أوكرانيا بطائرات لمحاربة روسيا بعد أن أعلن عن خطة لبدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي".

لكن الدول الغربية تحجم حتى الآن عن تقديم طائرات أو أسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.

وردا على التقرير، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السفارة الروسية في بريطانيا تحذيرها من أن تقديم أي طائرات مقاتلة بريطانية لأوكرانيا سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيدين العسكري والسياسي.

وأوضحت "التليغراف" أن أي مشروع مشترك بين شركات تصنيع أسلحة وأوكرانيا سيلزمه على الأرجح موافقة الحكومة البريطانية وأن من شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد عداء موسكو.

ورفض المكتب الصحفي للحكومة البريطانية التعليق على تقرير الصحيفة، وكذلك رفضت وزارة الدفاع.