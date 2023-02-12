وأوضحت أنه جرى تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة، الأحد، مركزها مدينة كهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة زلزال الإثنين المدمر.

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها.

كما أشارت إلى رصد هزة أرضية بقوة4.1 درجة في ولاية ملاطية، وهزة بقوة 4.0 على مقياس ريختر شمال غربي شانلي أورفة، فيما جرى رصد هزة أرضية بقوة 3.7 على الحدود التركية السورية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن عدة هزات ارتدادية ضربت البلاد خلال ساعات الليل والفجر.

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