وقال بيليت تسديمير ضابط الاتصال مع الأمم المتحدة بجمعية AKUT للبحث والإنقاذ في مقابلة مع "سي إن إن" يوم السبت، إن إمكانية العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.

وتأتي تعليقات تسديمير في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإنقاذ جهودهم لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين وسط الدمار، وإخراجهم بأمان.

ونقل موقع "أكسيوس" تصريحات تسديمير لـ"سي إن إن" والتي قال فيها إن "حجم الدمار الهائل ومدى انتشاره، غير مسبوق مقارنة بما رأيناه من كوارث في تركيا".

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ "العملاقة"، تجري على قدم وساق في درجات حرارة أقل من درجة التجمد.

واختتم حديثه قائلا: "نقترب من نهاية عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى أن احتمال العثور على ناجين تحت الأنقاض في درجات حرارة أقل من درجة التجمد أصبح أقل".

تحذير أممي

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".

وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، مضيفا: "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".

وأفاد غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر بأنه "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

استمرار عمليات الإنقاذ