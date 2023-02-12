وأكد كيريشتي أن "جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد في حالة جيدة ولم تتأثر بالزلزال".

وقال كيريشتي، إن فرقا فنية تقوم بعمليات الفحص والمراقبة للسدود ومحطات توليد الطاقة للتأكد من سلامتها.

وأضاف المسؤول التركي أنه "لا توجد تسريبات سواء في السدود أو المحطات الكهرومائية".

سلامة السدود