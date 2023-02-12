والمسؤول المقصود هو نائب قائد الحرس الوطني رسلان دجوبا، وفقا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسبابا لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور، بينما شدد على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

وقال زيلينسكي إنه التقى مسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية. ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل (التنظيمية لمؤسسات) الدولة".

ماذا يحدث؟

• تشن أوكرانيا حملة مكثفة ضد الفساد، توازيا مع مساعيها لصد الهجوم العسكري الروسي المستمر منذ نحو عام.

• أقالت سلطات كييف عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية، وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات.

• الخميس قال وزير الدفاع الأوكراني إن مئات المسؤولين في الوزارة أو القوات المسلحة أحيلوا لتحقيقات تأديبية خلال العام الماضي بعد عمليات تدقيق داخلي، وإنه "لا يتسامح مطلقا" مع الفساد.

• يقول الاتحاد الأوروبي إن التصدي للفساد من المطالب اللازمة، قبل انضمام أوكرانيا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.