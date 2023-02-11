قال مبعوث إيطاليا إلى دمشق، إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت، مساء السبت، في أول مساعدة أوروبية من الزلزال للحكومة.