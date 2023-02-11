وفي حالات وصفت بالمعجزة، يوم السبت، تمكنت فرق الإنقاذ رغم الظروف القاسية من الوصول إلى بعض العالقين تحت الأنقاض رغم مضي مئات الساعات على وقوع الزلزال، بعضهم نجا بأعجوبة، والبعض الآخر لم يكتب له الاستمرار في الحياة.

ووصف مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، السبت، الزلزال بأنه "أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة".

وبحسب عمال الدفاع المدني في شمال غرب سوريا، فإن جهود الإنقاذ آخذة في التضاؤل إلى حد الانعدام، مع فرص ضئيلة للضحايا الذين ما زالوا محاصرين بالنجاة.

كارثة كبيرة جدا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن الزلزال "كارثة كبيرة للغاية"، مشيرا إلى حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه تعهد بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون عام فقط.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 21 ألفا و43 قتيلا و80 ألف جريح، قائلا إن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونا.

وذكر الرئيس التركي، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا ووصلت شدتهما إلى 7.8 و7.5 درجات.

واستطرد أردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المتضررة من الزلزال إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع "خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا".

وأردف أن الشعب التركي اجتاز الكثير من المحطات العصيبة في السابق، وستكون لديه القدرة على تخطي المأساة الحالية، بحسب قوله.

تفاصيل الزلزال الكبير