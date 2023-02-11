ونشرت منصة "ذا ساينس تيك" المختصة في شؤون العلوم والتقنية، مقطع فيديو "قبل وبعد" يظهر الدمار الكبير في إقليم هاتاي، فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن عدد القتلى تخطى 21 ألفا.

وتوثق الصور المنشورة على موقع "تويتر"، تحول الكثير من البيوت إلى أنقاض متناثرة في هاتاي، فيما لم تسلم مناطق أخرى جنوبي تركيا من الدمار نفسه.

وذكر الرئيس التركي الذي كان يتحدث في منطقة ديار بكر، عن تسجيل أكثر من 80 ألف جريح، بسبب الزالزال، متعهدا بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون سنة.

وأردف أردوغان، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا ووصلت شدتهما إلى 7.8 و7.5 درجات.

واستطرد أردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المتضررة من الزلزال إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأضاف أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع "خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا".

وتابع أن الشعب التركي اجتاز الكثير من المحطات العصيبة في السابق، وستكون لديه القدرة على تخطي المأساة الحالية، بحسب قوله.