وقال يفغيني بريغوجين في مقابلة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر الجمعة، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس "فاغنر":

الحرب قد تستمر لمدة ثلاث سنوات إذا قررت موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرق نهر دنيبرو.

القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين.

على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا، أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

هناك حاجة للسيطرة على باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح.

معارك ضارية

عانت روسيا سلسلة من النكسات في الخريف عندما شنّ الجيش الأوكراني هجمات مضادة ناجحة لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب.

تجنب الكرملين إصدار توقعات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها القتال، قائلا إن ما أسماه "العملية العسكرية الخاصة" ستستمر حتى تتحقق أهدافها.

ركزت القوات الروسية على مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا التي تشكل منطقة دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ عام 2014.

شنت روسيا الجمعة الجولة الرابعة عشرة من الضربات المكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

أصيبت منشآت البنية التحتية عالية الجهد في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

قالت شركة الطاقة الأوكرانية (أوكرنيرغو)، السبت، إن الوضع "صعب لكن يمكن السيطرة عليه"، مشيرة إلى أن تقنين الطاقة سيستمر في بعض المناطق.