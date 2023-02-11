أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيان السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.
وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.
وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.
آخر التطورات
- يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.
- مفوضية اللاجئين: عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص في سوريا.
- مجلس الوزراء السوري يعلن المناطق المتضررة من الزلزال "مناطق منكوبة".
- واشنطن تقرر رفع قيود مفروضة على سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال.
- أظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلفها الزلزال لا تقل عن 30 إلى 40 مليار دولار.
- تسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.