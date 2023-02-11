وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والندر خلال حدث افتراضي لمركز "نيو أميريكان سيكيوريتي"، إن روسيا "خسرت على الأرجح نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال، ومن خلال استيلاء الأوكرانيين عليها".

ويتزامن تقدير والندر التي لم تقدم رقما دقيقا لعدد الدبابات التي خسرتها روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، مع استعداد كييف لتلقي دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها الغربيين.

وكانت بريطانيا أعلنت أن دبابات من طراز "تشالنجر 2" سترسل إلى أوكرانيا في مارس، بينما قالت ألمانيا إنها سترسل مجموعة من دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف بحلول أبريل.

كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 31 من دباباتها "إم 1 أبرامز"، لكن من المتوقع أن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا وقتا أطول.