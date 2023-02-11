وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي يبدو فيها الهزال الشديد على ميثمي المعتقل منذ عام 2018، لدعمه ناشطات محتجات على فرض قيود على الملابس في إيران.

وتسببت الصور في إثارة غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وجماعات دولية لحقوق الإنسان.

وغردت السلطة القضائية على "تويتر" قائلة إن المرشد الإيراني علي خامنئي أقر في الآونة الأخيرة عفوا، و"أدرج اسم فرهاد ميثمي في هذا العفو وأُطلق سراحه من السجن قبل ساعات".

والأحد أصدر خامنئي عفوا يشمل عددا كبيرا من السجناء، بعضهم اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة.

أحداث وأرقام

• شهدت إيران اضطرابات على مستوى البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بمقر للشرطة.

• مثلت هذه الاضطرابات أحد أقوى التحديات التي تواجه طهران منذ عقود.

• اعتقلت شرطة الأخلاق أميني لانتهاكها قواعد ملابس النساء التي تفرض عليهن تغطية الرأس.

• تقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 محتجا لاقوا حتفهوا، وإن نحو 20 ألفا أصبحوا الآن في غياهب السجون.

• قالت السلطة القضائيةإن 4 أشخاص على الأقل نُفذ فيهم حكم الإعدام شنقا.