ونقلت وكالة فرات للأنباء المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن القيادي فيه جميل بايق قوله "ندعو جميع قواتنا المنخرطة في أعمال عسكرية: أوقفوا العمليات العسكرية في تركيا، في العواصم والمدن".

وأضاف " قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية".

وقال بايق إن تعليق القتال سيستمر "إلى أن يخف ألم أبناء شعبنا وتلتئم جروحهم".

وأضاف "تسبب الزلزال بكارثة هائلة. آلاف من أبناء شعبنا تحت الأنقاض. على الجميع حشد كل إمكاناتهم".

ونقلت فرانس عن القيادي الكردي قوله "بالتأكيد، سيكون موقف الدولة التركية حاسما في قرارنا".