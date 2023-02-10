وأظهرت لقطات من مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية عمال إنقاذ وهم ينظرون عبر فجوة ضيقة وسط حطام أحد المباني في أنطاكية ويسحبون الطفل وهو يبكي.

وحمل عامل من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية الطفل بعيدا وسلمه إلى عمال الرعاية الصحية، وصور المارة مشهد الإنقاذ بهواتفهم المحمولة.

وشرد الزلزال، الذي تركزت قوته في جنوب تركيا، مئات الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة البرد القارس ونقص الموارد مع تضاؤل الآمال في العثور على المزيد من الأحياء تحت الأنقاض.