وكانت خطوة البرلمان التركي متوقعة في ظل الحالة الكارثية التي يعيشها جنوب البلاد، حيث مركز الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة.

وكان أردوغان أعلن، الثلاثاء، 10 ولايات متضررة من الزلزال المدمر منطقة كوارث وفرض حالة الطوارئ بها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف لتعزيز جهود الإنقاذ.

لكن بعض النواب صوتوا ضد القرار، وفقا لوسائل إعلام تركية.

ووفقا للدستور التركي، يجب أن يوافق البرلمان على إعلان الرئيس حتى يصبح نافذا.

وألقى نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، كلمة أمام النواب أكد فيها أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.

وأكد أن الغاية من إعلان حالة الطوارئ هو تسريع الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال.

الولايات التركية التي يشملها القرار بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية التركية:

أضنة

أدي يمان

ديار بكر

غازي عنتاب

هاتاي

كهرمان مرعش

كيليس

ملاطية

عثمانية

شانلي أورفة

ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟